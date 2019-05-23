СМИ: "Челси" и "Арсенал" вернут часть билетов на финал Лиги Европы

ТАСС, 23 мая. Английские клубы "Арсенал" и "Челси" намерены вернуть нереализованную часть билетов Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на финальный матч Лиги Европы в Баку. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, "Арсенал" не сумел продать около 3,5 тысячи билетов, "Челси" - около 2 тысяч. Всего каждому клубу было выделено в районе 5,8 тысячи билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона "Олимпийский", на котором пройдет финал Лиги Европы.

Основными причинами отказа болельщиков от покупки билетов называют транспортные проблемы. Отмечается, что те билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу. Их смогут приобрести местные зрители.

Решающий матч турнира пройдет 29 мая.