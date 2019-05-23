Президиум Федерации бобслея России выдвинул Соколова на пост старшего тренера сборной

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президиум Федерации бобслея России доверил Олегу Соколову пост старшего тренера сборной России по бобслею. Об этом сообщил ТАСС сам Соколов.

"Президиум проголосовал за мою кандидатуру, - сказал Соколов. - Замечу, что мы голосовали за список, и в нем я - старший тренер сборной России по бобслею. Сейчас этот список отправлен в Министерство спорта".

"У нас есть четкий план подготовки к следующему сезону, - продолжил собеседник ТАСС. - Региональные тренеры уже в курсе, как будет проходить процесс. Основная команда начнет готовиться к сезону 5 июля в Сочи на базе "Юг-Спорт", юниоры начнут раньше, примерно 10 июня, в Кисловодске. Основной упор будет сделан на общефизическую подготовку".

По словам Соколова, 5 августа начнется сбор на стартовой эстакаде в подмосковном Парамонове. "20 августа он завершится, и по его окончании у нас там же пройдут соревнования с обязательным участием всех членов сборной", - отметил тренер.

Отбор команды на международные старты состоится в середине октября. "Мы обозначим четкие критерии отбора в главную команду страны", - подчеркнул Соколов.

С 2010 по 2012 год Соколов занимал пост главного тренера сборной России по бобслею. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Федерации бобслея России в 2018 и 2019 годах.