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Футбол в России

Источник: РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до следующего заседания исполкома

На текущем заседании должны были утвердить новый формат лимита с сезона-2020/21
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вопрос об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2020/21 отложен до следующего заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома РФС.

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"Отложили до следующего исполкома", - сказал собеседник агентства.

Заседание исполкома РФС прошло в четверг в Москве. Вопрос о лимите на легионеров значился в повестке.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит "6+5", согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов. В апреле рабочая группа РФС обсудила изменение лимита на легионеров. Как сообщал глава РПЛ Сергей Прядкин, новый лимит вступит в силу с сезона-2020/21 и будет распространяться на заявки команд, а не на количество футболистов на поле.

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