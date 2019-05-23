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Футбол в России

Дюков 23 мая проведет рабочую встречу с президентом ФИФА Инфантино

Глава Международной федерации футбола находится в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 23 мая проведет рабочую встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции.

"У меня запланирована встреча с Инфантино, он сейчас в Москве", - сказал Дюков.

Швейцарец Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Он является единственным кандидатом на пост главы организации на выборах президента организации, которые пройдут 5 июня в Париже.

Дюков возглавил РФС в феврале этого года.

Теги
Российский футболИнфантино, ДжанниДюков, Александр Валерьевич
Футбол в России
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