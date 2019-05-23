Дюков: подход к работе со сборными России по футболу будет изменен

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции заявил о корректировке подхода к работе со сборными России.

В четверг в Москве прошло заседание исполкома РФС.

"Начали мы с вопроса работы со сборными, - сказал Дюков. - Заслушали доклад об успехах и неудачах, есть над чем работать и что улучшить. Обсудили концепцию, подходы будут изменены. Думаю, они позволят улучшить функционирование сборных".

"Планируется изменить структуру и методику сборных. Появятся подразделения методической работы, селекции и другие", - добавил глава РФС.