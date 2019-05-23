{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дюков: лимит "8+17" заставит футбольные клубы тщательнее подходить к трансферной политике

По мнению главы Российского футбольного союза, новый вариант лимита на легионеров позволит сократить расходы клубов на трансферы и зарплаты
Глава РФС Александр Дюков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут более ответственно подходить к трансферной политике при лимите "8+17". Такое мнение в четверг на пресс-конференции по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал президент организации Александр Дюков.

На эту тему
Решение о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге примут в первой половине июня

"Плюс формата "8+17" - клубы будут более ответственно подходить к трансферной политике, - сказал Дюков. - Многие тренеры говорят, что и будет легче работать. Мы с вами видим, что нынешний лимит не широко распространен, все-таки во многих странах принцип лимита соответствует заявке, а не составу".

"В течение ближайших двух недель завершим консультации и окончательно примем решение. Обсуждается два варианта - "6+5" и "8+17", мнения разделились, больше клубов склоняются к "8+17". Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым, чтобы за него высказались 80-85 процентов клубов", - добавил Дюков.

По мнению главы РФС, новый вариант лимита позволит сократить расходы клубов на трансферы и зарплаты.

"Очень важно, чтобы наши молодые игроки получали игровую практику. А у нас есть такой подход, что на одну позицию у клубов несколько легионеров, а у россиянина нет шанса выйти на поле. Хотя в Европе шансы дают", - отметил он. 

На данный момент в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема "8+17" предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.

Теги
Российский футбол
Северный Кавказ
Юношеский турнир по вольной борьбе пройдет 25-26 мая в Северной Осетии
В этом году турнир получил статус международного чемпионата
Читать полностью