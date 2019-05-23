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Дюков: доходы Российского футбольного союза возрастут по сравнению с 2018 годом

По словам президента РФС, была проведена работа со спонсорами
Глава РФС Александр Дюков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бюджет Российского футбольного союза (РФС) предполагает, что доходы организации возрастут по сравнению с 2018 годом. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава РФС Александр Дюков.

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В четверг в Москве прошло заседание исполкома РФС.

"Обсуждался вопрос бюджета. Была проведена работа со спонсорами, сейчас можем говорить, что доходная часть в этом году будет больше, чем в прошлом. Работа успешна", - сказал Дюков.

Бюджет РФС на 2018 год предполагал доходы и расходы в размере 3,417 млрд рублей. В 2017 году доходы РФС составили 3,315 млрд рублей, расходы - 2,9 млрд.

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