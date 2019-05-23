Юношеский турнир по вольной борьбе пройдет 25-26 мая в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Турнир по вольной борьбе среди юношей 2004-2006 года рождения пройдет 25-26 мая в селе Эльхотово Северной Осетии. Как сообщил ТАСС глава Эльхотовского сельского поселения Эльбрус Гутиев, в нем примут участие порядка 250 спортсменов из России, Южной Осетии и Казахстана.

"Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР, России, Северной Осетии - Алании, заслуженного тренера Украины Бориса Савлохова и заслуженного тренера Украины Таймураза Савлохова. Ожидается до 250 спортсменов", - сказал Гутиев.

По его словам, турнир проходит в Эльхотово в третий раз, впервые в этом году он получил статус международного чемпионата. В нем будут участвовать спортсмены из всех районов республики, регионов Северного Кавказа, Краснодарского края, Адыгеи, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Южной Осетии и Казахстана.

Организаторами турнира являются семья Савлоховых и администрация села Эльхотово.