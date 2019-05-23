Путин: РФ готова участвовать в реализации планов ФИФА, касающихся развития футбола в мире

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия готова подключиться к реализации планов Международной федерации футбола (ФИФА), касающихся развития футбола в мире, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Он поприветствовал главу ФИФА в России и поздравил его с присуждением российской государственной награды - ордена Дружбы.

"Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для подготовки к чемпионату мира по футболу в России, за высокие оценки, которые вы дали нашей работе. Знаю, что впереди у вас тоже много работы, мы всегда в вашем распоряжении, всегда готовы быть рядом, подключиться к реализации планов, о которых вы мне рассказывали, - планов развития футбола в мире. Уверен, что с вашей энергией и с вашим талантом организатора у вас все получится", - заявил Путин на встрече с главой ФИФА.