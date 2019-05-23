Исинбаева рассчитывает, что легкоатлеты будут выступать на Олимпиаде под российским флагом

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева рассчитывает, что сборная России по легкой атлетике будет выступать на Олимпиаде в Токио в 2020 году под флагом страны. Об этом бывшая спортсменка сообщила ТАСС в четверг.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

"Я рассчитываю, что на Олимпиаде в Токио наши (спортсмены) будут выступать под российским флагом", - сказала Исинбаева.

Совет IAAF обсудит вопрос восстановления членства ВФЛА на заседании, которое пройдет 8-9 июня в Монако. Исинбаева затруднилась оценить шансы федерации на восстановление. "Их там никак не оценишь, пальцем в небо тыкать - это бессмысленно, срок - до Олимпиады", - сказала она.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала золотым медалистом Игр, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе спортсменки - 28 мировых рекордов. В настоящее время Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК, возглавляет благотворительный фонд.