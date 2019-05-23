Новый хоккейный дворец в Петербурге должен быть открыт к началу ЧМ-2023

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Новая хоккейная арена в Санкт-Петербурге должна быть готова к открытию чемпионата мира 2023 года. Об этом журналистам рассказал президент "Зенита", член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

В четверг на конгрессе Международной федерации хоккея была проведена презентация заявки Санкт-Петербурга на проведение мирового первенства 2023 года. Соревнования должны пройти на строящейся арене СКК "Петербургский" и в Ледовом дворце. Арена СКК "Петербургский" во время хоккейных матчей будет способна вмещать до 21,5 тыс. зрителей.

"Все идет по плану, взаимодействие с городом у нас конструктивное. Уверен, что если такой темп сохранится, стадион будет построен к открытию чемпионата мира", - сказал Медведев.

По словам Медведева, идея проведения матча чемпионата мира на стадионе на открытом воздухе, как это было во время чемпионата мира 2010 года в Германии на арене футбольного клуба "Шальке", не рассматривалась. У нас уже будет готова на 20 с лишним тысяч. Строительство не началось, должна быть сначала документация", - подчеркнул он.