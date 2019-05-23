СБР не нуждается в специалисте по заполнению данных биатлонистов для допинг-тестирования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не будет приглашать специалиста, который бы вел персональные страницы спортсменов в системе антидопингового контроля (ADAMS) с целью устранения случаев пропуска ими допинг-тестов. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

Биатлонистка сборной России Маргарита Васильева в ближайшее время может быть дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного тестирования, поскольку оставляла в системе ADAMS неверную информацию о своем нахождении для допинг-офицеров, которые берут у спортсменов пробы. За эти же нарушения в апреле на год были дисквалифицированы призеры чемпионатов России Максим Буртасов и Алексей Корнев.

"Нет смысла усиливать штат сотрудников, которые отвечают за антидопинговую работу. Она ведется, и мы работаем на опережение: основные наши силы сосредоточены на том, чтобы вести обучение тренеров и спортсменов начиная с юношеского и юниорского возрастов", - сказал Драчев.

"Единственное, можно подумать над приглашением человека, который будет следить за системой АДАМС, чтобы они не получали "флажки" за пропуск допинг-тестов, но, как мне кажется, это уже будет детским садом. Спортсмен и сам в состоянии нажать в интернете нужные кнопки", - подчеркнул он.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ТАСС пояснили, что спортсмен имеет право передать заполнение своей анкеты другому человеку.