Футболист "Урала" Страндберг дисквалифицирован на две игры по итогам матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Норвежский защитник екатеринбургского "Урала" Стефан Страндберг дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (2:2) за демонстрирование оскорбительного жеста в сторону технической зоны столичного клуба. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Защитник с интервалом в две минуты получил два предупреждения (за нахождение в штрафной площади в момент подготовки к пенальти и за удар соперника локтем). Уходя с поля, 28-летний футболист продемонстрировал жест, намекающий на предвзятость судейства арбитра Владимира Москалева.

"Страндберг принял участие в заседании вместе с юристом "Урала" по видеосвязи, мы также пригласили заместителя исполнительного директора "Локомотива" Дмитрия Иванова, - сказал Григорьянц. - Страндберг очень удивлялся, почему присутствуют представители "Локомотива", он не отрицал, что показывал этот жест. Он сказал, что показывал его брату, якобы сидевшему на трибуне, я его попросил указать билет и место брата, он этой информации не предоставил".

"Мы считаем, что данное поведение является оскорбительным, Страндберг признал, что на поле не стоило показывать этот жест. Представитель "Локомотива" сказал, что этот жест является оскорбительным для клуба, но "Локомотив" просил не применять жестких санкций в отношении Страндберга. Мы учли все обстоятельства дела, учли, что Страндберг признал свою неправоту. Наказание - за оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать на два матча РПЛ без учета автоматической дисквалификации" - добавил Григорьянц.

После 29 матчей "Урал" идет 11-м, имея в активе 35 очков. "Локомотив" занимает вторую строчку с 53 очками.

"Урал" арендовал Страндберга у "Краснодара" в январе 2019 года, норвежец провел в составе "Урала" 13 матчей. За сборную Норвегии футболист сыграл в десяти встречах.