КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей по итогам матча с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 250 тыс. рублей по итогам гостевого матча 29-тура чемпионата страны против самарских "Крыльев Советов" (2:1). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"У "Спартака" было шесть желтых карточек в этом матче, мы это расценили как неспортивное поведение, за это полагается штраф размером 100 тыс. рублей. Также болельщики красно-белых взорвали две ракетницы, четыре петарды и зажгли пять файеров, за это "Спартак" оштрафован на 150 тыс. рублей", - заявил Григорьянц. Также по итогам этой встречи КДК оштрафовал "Крылья Советов" на 150 тыс. рублей. "Два болельщика выбежали на поле, сначала один выбежал в компенсированное время, второй - уже после матча, за необеспечение безопасности и массовое появление посторонних лиц на поле клуб оштрафован на 150 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Казанский "Рубин" был оштрафован на 70 тыс. рублей по итогам домашнего матча с "Анжи" (0:0). По словам главы КДК РФС, болельщики "Рубина" скандировали нецензурные выражения в адрес болельщиков "Анжи".

По итогам матча с "Уфой" был оштрафован "Оренбург" на 10 тыс. рублей, матч завершился гостевой победой "Оренбурга" со счетом 2:0. "Клуб не согласовал с лигой, что на послематчевой пресс-конференции будет помощник тренера Константин Емельянов, как вы знаете, главный тренер команды Владимир Федотов был до этого дисквалифицирован на один матч чемпионата России. Клуб оштрафован на 10 тыс. рублей", - заявил Григорьянц.

Красноярский "Енисей" получил штраф размером 60 тыс. рублей после домашнего матча против московского "Динамо" (2:2). По словам Григорьянца, клуб оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес главного арбитра встречи Михаила Вилкова.