Исполком РФС отложил вопрос о лимите на легионеров и обсудил возможность расширения РПЛ

В настоящее время в чемпионате России действует лимит формата "6+5", согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов. В апреле текущего года рабочая группа РФС обсудила изменение лимита на легионеров. Как сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин, новый лимит будет распространяться на заявку команд и вступит в силу с сезона-2020/21. На заседании в четверг исполком РФС мог окончательно принять новый формат лимита, однако, по словам главы организации Александра Дюкова, вопрос требует более тщательного подхода и широких обсуждений.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в Москве. По его итогам стало известно, что вопрос о новом формате лимита легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) отложен для дополнительных консультаций.

"В течение ближайших двух недель завершим консультации и окончательно примем решение. Обсуждается два варианта - "6+5" и "8+17" (подразумевается одновременное нахождение восьми легионеров на поле и 17 россиян в заявке команды - прим. ТАСС), мнения разделились, больше клубов склоняются к формату "8+17". Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым, чтобы за него высказались 80-85 процентов клубов", - сказал президент РФС.

Дюков подчеркнул, что является сторонником формата "8+17", перечислив основные плюсы данного лимита, среди которых более ответственная работа клубов над трансферами легионеров, снижение затрат клубов на переходы и зарплаты, облегчение работы тренеров над составами и получение молодыми российским игроками необходимой игровой практики в условиях возросшей конкуренции.

В итоге важное для всего российского футбола решение будет принято в первой половине июня. Предстоящее летнее трансферное окно покажет, какие клубы начнут подготовку состава к новому лимиту на легионеров.

Вопрос расширения РПЛ

На прошедшем заседании исполкома был поднят вопрос и о возможности расширения РПЛ с 16 до 18 участников. С 1998 года в состав элитного дивизиона входят 16 команд. Обсуждение данной темы периодически возникает в футбольном сообществе. Например, в июне прошлого года за расширение лиги выступили шесть команд из нижней части РПЛ, это стало известно после опроса, который был инициирован лигой.

Вопрос увеличения участников чемпионата России каждый раз вызывает дискуссию, основой которой является финансовая сторона функционирования клубов. Частым явлением становится исчезновение той или иной команды из-за проблем с финансированием, но в России есть футбольные регионы, которые не представлены в высшем дивизионе. Одним из доводов в пользу расширения станет концепция наследия чемпионата мира 2018 года, согласно которой элитный футбол должен прийти в большую часть городов, которые принимали матчи мирового первенства.