Российские акробаты рассчитывают завоевать шесть медалей на Европейских играх

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России по акробатике на вторых Европейских играх в Минске рассчитывает выступить не хуже, чем на предыдущих Играх в Баку. Об этом ТАСС в четверг сообщила исполнительный директор Федерации спортивной гимнастики России Ирина Никитина.

На первых Европейских играх в Баку российские акробаты завоевали шесть медалей. Трехкратными чемпионами Игр в соревнованиях смешанных пар стали Марина Чернова и Георгий Патарая. В женских командных соревнованиях три серебряные медали завоевала российская сборная в составе Валерии Белкиной, Юлии Никитиной и Жанны Пархомец.

"Окончательный состав сборной России уже известен, в соревнованиях смешанных пар на Европейских играх выступят Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, в женскую команду вошли Ксения Загоскина, Дарья Чебуланка и Анастасия Паршина, - сообщила Никитина. - На первых Европейских играх мы завоевали три серебряные и три золотые медали, в Минске надеемся показать результат не ниже, только лучше. Основными нашими конкурентами станут спортсмены из Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Португалии".

"Европейские игры для акробатов - это очень значимый турнир для нас, как Олимпиада. Наш вид, к сожалению, не входит в программу Олимпийских игр, хотя сейчас включен в юношескую Олимпиаду, - добавила Никитина. - В этом году не проводится чемпионат мира по акробатике, поэтому Европейские игры являются одним из наиболее приоритетных стартов сезона. Следующим важным турниром для нас станет чемпионат Европы".

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.