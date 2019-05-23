Объем инвестиций на проведение Универсиады в Екатеринбурге оценивается в 100 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей инвестиций потребуется в случае, если Екатеринбург выиграет право на проведение летней Универсиады 2023 года. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

"Объем инвестиций - порядка 100 миллиардов [рублей]. Ключевые затраты - на инфраструктуру", - сказал Чемезов.

Замгубернатора отметил, что победитель конкурса на проведение Универсиады будет определен в июле.

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года. Как заявил ТАСС глава FISU Олег Матыцин, оценочная комиссия организации посетит Екатеринбург в июне 2019 года.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.