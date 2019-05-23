Футболист "Арсенала" Бакаев заявил, что сделал все для вызова в сборную России

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник Зелимхан Бакаев, выступающий за тульский футбольный клуб "Арсенал" на правах аренды из московского "Спартака" считает, что на поле сделал все для вызова в сборную России. Такое мнение ТАСС высказал сам игрок тульской команды.

"Сильных эмоций [после попадания в окончательный состав сборной России] не было, просто был очень рад, - сказал Бакаев. - Все мои близкие, друзья и родственники тоже очень порадовались за меня. Буду работать! Надеюсь, что дальше - больше".

Полузащитник признался, что после публикации расширенного состава сборной из 37 человек особо не задумывался о шансах на попадание в окончательный список. "Я просто тренировался, играл и делал все, чтобы попасть в окончательный список. Из-за этого я очень рад! Сомнений у меня не было, потому что я понимал, что если буду хорошо играть и проявлять себя, то тренеры сборной не оставят это без внимания", - добавил он.

Бакаев сказал, что семья очень порадовалась его включению в состав сборной России. "Первым отец поздравил - я ему позвонил, а он уже знал об этом. Поздравил и сказал: "Давай, работай - это твой шанс. Тренеры "Спартака" тоже поздравили, из игроков - Николай Рассказов и ребята из "Спартака-2" и дубля. Спасибо им большое!", - сказал футболист.

В этом сезоне Бакаев провел в составе "Арсенала" 28 матчей во всех турнирах, забив в них восемь мячей. В среду команда из Тулы впервые в истории вышла в Лигу Европы. Это произошло после того, как гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов "Локомотив" выиграл Кубок России.