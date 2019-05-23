Теннисист Ватутин пробился в основную сетку Roland Garros

ТАСС, 23 мая. Российский теннисист Алексей Ватутин обыграл украинца Сергея Стаховского в финальном матче квалификации Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу 26-летнего россиянина.
Ватутин впервые сыграет в основном турнире Открытого чемпионата Франции, что станет лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Ватутин занимает 216-е место.