FIDE высоко оценивает подготовку Ханты-Мансийска к Всемирной шахматной олимпиаде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) не сомневается в высоком уровне проведения Всемирной шахматной олимпиады, которая состоится в Ханты-Мансийске в 2020 году. Об этом сообщил в четверг журналистам директор представительства FIDE в Российской Федерации Берик Балгабаев по итогам рабочего совещания по подготовке к предстоящим соревнованиям.

"FIDE активно сотрудничает с властями Югры с 2005 года. Все мероприятия за это время проходили на самом высоком организационном уровне. У нас никогда не было проблем, поэтому уверен, что все вопросы по приезду и отъезду участников, их размещению, питанию и организации турнира пройдет на соответствующем уровне. У нас нет никаких сомнений", - сказал он.

По его словам, ожидается, что на соревнования приедут около 2 тыс. участников. При этом, всего с учетом официальных лиц, арбитров, делегатов конгресса FIDE ожидается около 3,3 тыс. человек.

Как пояснил журналистам директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, для размещения данного количества людей планируется задействовать все имеющиеся гостиницы Ханты-Мансийска, а также общежития Югорского государственного университета.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE, впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины. В августе 2020 года в Ханты-Мансийске данные соревнования пройдут во второй раз. Предварять соревнования будет Кубок мира, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира.