Сборная России победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России обыграли команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе сборной России шайбы забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42), Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэди Шей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дибринкэт (58).

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг.