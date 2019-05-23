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Чемпионат мира по хоккею-2019

Сборная России победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России обыграли команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе сборной России шайбы забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42), Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэди Шей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дибринкэт (58).

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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