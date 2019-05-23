Роман Ротенберг: сборная РФ по хоккею не имеет предпочтений по сопернику в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккейная сборная России не имеет предпочтений по сопернику в полуфинальном матче чемпионата мира. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

"Важная победа для укрепления командного духа. Сборная США показала отличный современный хоккей, играла очень быстро, это очень техничная команда, которая не ставила автобус в обороне. Победить такую команду - это очень важно для нас, но теперь все мысли о следующей игре, которая для нас самая главная. Спасибо всем, кто смотрел матч и поддерживал, спасибо всем болельщикам", - сказал Ротенберг.

"Нет, у нас нет предпочтений по сопернику в полуфинале. Работаем по факту. Нужно обыгрывать всех", - добавил он.

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.