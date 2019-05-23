Роман Ротенберг: сборная РФ по хоккею не имеет предпочтений по сопернику в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккейная сборная России не имеет предпочтений по сопернику в полуфинальном матче чемпионата мира. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.
"Важная победа для укрепления командного духа. Сборная США показала отличный современный хоккей, играла очень быстро, это очень техничная команда, которая не ставила автобус в обороне. Победить такую команду - это очень важно для нас, но теперь все мысли о следующей игре, которая для нас самая главная. Спасибо всем, кто смотрел матч и поддерживал, спасибо всем болельщикам", - сказал Ротенберг.
"Нет, у нас нет предпочтений по сопернику в полуфинале. Работаем по факту. Нужно обыгрывать всех", - добавил он.
Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.