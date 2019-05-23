Кузнецов: Овечкин еще забьет на чемпионате мира по хоккею важные голы

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Форвард сборной России Александр Овечкин еще сумеет забить важные голы на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Об этом журналистам рассказал его партнер по звену Евгений Кузнецов.

Сборная России победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Россияне в 1/4 финала обыграли команду США со счетом 4:3. Овечкин в восьми матчах на турнире забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

"Овечкин еще забьет все свои важные голы - это 100 процентов. У нас все, как и он, стараются, все друг за друга работаем", - сказал Кузнецов.

Нападающий назвал третий гол американцев в ворота россиян лишним. "Счет 4:2 был бы интересным, но получилась такая нервная концовка. Однако надо отдать должное американцам - они хорошо играли", - подчеркнул он.

Кузнецов рассказал, что не хотел бы жаловаться на судейство на турнире. "Да, правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли. Но жаловаться - это удел слабых", - добавил нападающий.

Соперник россиян по полуфиналу определится в четверг позднее после четвертьфинальных матчей Финляндия - Швеция и Чехия - Германия.