Гусев: российские хоккеисты сами допустили нервотрепку в матче с американцами

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России сами виноваты в нервотрепке в конце матча с командой США на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Никита Гусев.

Россияне в 1/4 финала обыграли команду США со счетом 4:3, пропустив при этом третий гол в конце третьего периода.

"Сами виноваты в случившемся, поскольку нужно увереннее играть, когда ведешь в счете. Должны были лучше играть в обороне, но допустили такую нервотрепку. Надо было на контратаке ловить соперника", - сказал Гусев.

Форвард "Вегаса" стал автором голевой передачи на Кирилла Капризова. "Получилось, что мы вышли "два в один", я увидел его, поскольку он [Капризов] был свободен. Старался так же активно играть во втором периоде, как и в первом", - отметил Гусев.

В полуфинале россияне сыграют с немцами в случае победы сборной Германии над чехами. В случае победы сборной Чехии сборная России встретится с победителем матча между финнами и шведами.