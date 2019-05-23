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Гусев: российские хоккеисты сами допустили нервотрепку в матче с американцами

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России со счетом 4:3 обыграла команду США

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России сами виноваты в нервотрепке в конце матча с командой США на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Никита Гусев.

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Россияне в 1/4 финала обыграли команду США со счетом 4:3, пропустив при этом третий гол в конце третьего периода.

"Сами виноваты в случившемся, поскольку нужно увереннее играть, когда ведешь в счете. Должны были лучше играть в обороне, но допустили такую нервотрепку. Надо было на контратаке ловить соперника", - сказал Гусев.

Форвард "Вегаса" стал автором голевой передачи на Кирилла Капризова. "Получилось, что мы вышли "два в один", я увидел его, поскольку он [Капризов] был свободен. Старался так же активно играть во втором периоде, как и в первом", - отметил Гусев.

В полуфинале россияне сыграют с немцами в случае победы сборной Германии над чехами. В случае победы сборной Чехии сборная России встретится с победителем матча между финнами и шведами.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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