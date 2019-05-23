Михайлов: российские хоккеисты заслуженно обыграли сборную США на чемпионате мира

В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира над командой США является заслуженной. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Любая ошибка грозила прекращением борьбы за золотые медали. Мне понравился хороший настрой наших хоккеистов, они показали прекрасную игру в первом периоде. Во втором периоде не столько наша команда немного успокоилась, сколько американцы прибавили в движении и борьбе, но сборная России не уступила. В третьем периоде соперники продолжали бороться, пытались навязать свою игру", - заявил Михайлов.

"В концовке наша сборная могла не пропускать, но спорт есть спорт. Конечно, когда американцы выпустили шестого полевого вместо вратаря в концовке игры, в нашей зоне была маленькая суета, это понятно, ведь была боязнь пропустить четвертый гол. Но в итоге наша команда одержала заслуженную и очень хорошую победу", - добавил он.

Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.

"Противников не выбирают, на кого попадем, на того и попадем. Это снова будет игра с нуля, нужен будет настрой и демонстрирование мастерства, что и делали сегодня ребята", - заключил Михайлов.