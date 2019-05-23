Михайлов: российские хоккеисты заслуженно обыграли сборную США на чемпионате мира

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира над командой США является заслуженной. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
В четверг российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.
"Любая ошибка грозила прекращением борьбы за золотые медали. Мне понравился хороший настрой наших хоккеистов, они показали прекрасную игру в первом периоде. Во втором периоде не столько наша команда немного успокоилась, сколько американцы прибавили в движении и борьбе, но сборная России не уступила. В третьем периоде соперники продолжали бороться, пытались навязать свою игру", - заявил Михайлов.
"В концовке наша сборная могла не пропускать, но спорт есть спорт. Конечно, когда американцы выпустили шестого полевого вместо вратаря в концовке игры, в нашей зоне была маленькая суета, это понятно, ведь была боязнь пропустить четвертый гол. Но в итоге наша команда одержала заслуженную и очень хорошую победу", - добавил он.
Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа, по этому правилу российская сборная, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.
"Противников не выбирают, на кого попадем, на того и попадем. Это снова будет игра с нуля, нужен будет настрой и демонстрирование мастерства, что и делали сегодня ребята", - заключил Михайлов.