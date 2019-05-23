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Чемпионат мира по хоккею-2019

Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В другом матче 1/2 финала сыграют команды Канады и Чехии
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

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В четверг российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли сборную США со счетом 4:3, финны оказались сильней шведов в овертайме - 5:4. Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд на групповом этапе. В нем подопечные Ильи Воробьева заняли первое место, финские хоккеисты стали четвертыми.

В другом полуфинале встретятся сборная Чехии, которая оказалась сильней немцев (5:1), и команда Канады, обыгравшая швейцарцев (3:2 ОТ).

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе, начало - 16:15 мск. Встреча за третье место и финал состоятся 26 мая.

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