Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции со счетом 5:4 в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 6304 зрителя.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола (1-я минута), Петтери Линдбом (26), Яни Хаканпяа (30), Марко Анттила (59) и Сакари Маннинен (62). У шведов отличились Йон Клингберг (3), Патрик Хёрнквист (17), Элиас Петтерссон (21) и Эрик Густафссон (40). Лучшими игроками матча стали Маннинен и Густафссон, а лучшими хоккеистами сборной Швеции на турнире были признаны нападающие Вильям Нюландер, Патрик Хёрнквист и защитник Оливер Экман-Ларссон. Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман, одним из линейных судей - россиянин Дмитрий Шишло. В эпизоде с первым голом шведов результативной передачей отметился нападающий Нюландер. Для него это очко стало 18-м (5 голов + 13 передач) на турнире, он является лучшим бомбардиром чемпионата. Его ближайшим преследователем является российский форвард Никита Кучеров, в его активе 16 очков (6+10). Нюландер побил рекорд сборной Швеции по количеству набранных очков на одном турнире, предыдущими рекордсменами были Нильс Нильссон (1962 год, 11+6) и Матс Ольберг (1975 год, 5+12), также Нюландер превзошел достижение Ольберга по количеству результативных передач на одном турнире для шведских хоккеистов.

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