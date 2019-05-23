Ватутин: победа в Евролиге аннулировала усталость баскетболистов ЦСКА

ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 98:82 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. В финал турнира выйдет команда, одержавшая три победы в серии. Следующий матч команды проведут 25 мая в Москве.

19 мая армейцы стали победителями Евролиги - главного клубного соревнования в европейском баскетболе.

"Во-первых, "Финал четырех" Евролиги - это всегда большой расход сил и энергии. Просто победа дает возможность очень быстро перезарядить батарейки и сегодня команда играла с хорошей энергией. Но я другого и не ожидал. Победа в Евролиге аннулирует усталость", - сказал Ватутин.

После победы в Евролиге Ватутин с игроками команды Уиллом Клайберном и Никитой Курбановым приняли участие в программе "Вечерний Ургант". "Ходить на юмористические передачи гораздо тяжелее, чем на серьезные, потому что шутить в эфире не одно и то же, что в жизни. Еще и Первый канал, еще и Иван Ургант. Но адаптируемся, надо чаще выигрывать Евролигу, тогда мы будем блистать в подобных программах", - отметил президент ЦСКА.