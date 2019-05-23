{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею в Словакии

На стадии 1/2 финала пройдут матчи Россия - Финляндия и Канада - Чехия
Хоккеисты сборной Чехии Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Чехии
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Стали известны все пары полуфинала мирового первенства по хоккею в Словакии. Участники встреч определялись по рейтингу команд на групповом этапе.

На эту тему
Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В четверг в Братиславе сборная России победила команду США со счетом 4:3, а чехи обыграли немцев (5:1). В этот же день в Кошице сборная Канады оказалась сильнее швейцарцев (3:2 ОТ), а хоккеисты из Финляндии победили команду Швеции (5:4 ОТ).

На стадии полуфинала пройдут матчи Россия - Финляндия и Канада - Чехия. Обе встречи состоятся в Братиславе.

Полуфинальные матчи мирового первенства пройдут 25 мая. Встреча за третье место и финал - 26 мая.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Футбол в России
Магнуссон: задача футболистов ЦСКА - закончить сезон выше московского "Спартака"
За тур до окончания чемпионата России "Спартак" опережает армейцев на одно очко
Читать полностью