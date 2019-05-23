Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею в Словакии

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Стали известны все пары полуфинала мирового первенства по хоккею в Словакии. Участники встреч определялись по рейтингу команд на групповом этапе.

Сборная России сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В четверг в Братиславе сборная России победила команду США со счетом 4:3, а чехи обыграли немцев (5:1). В этот же день в Кошице сборная Канады оказалась сильнее швейцарцев (3:2 ОТ), а хоккеисты из Финляндии победили команду Швеции (5:4 ОТ).

На стадии полуфинала пройдут матчи Россия - Финляндия и Канада - Чехия. Обе встречи состоятся в Братиславе.

Полуфинальные матчи мирового первенства пройдут 25 мая. Встреча за третье место и финал - 26 мая.