Магнуссон: задача футболистов ЦСКА - закончить сезон выше московского "Спартака"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей футболистов ЦСКА в оставшейся части Российской премьер-лиги (РПЛ) является оказаться выше московского "Спартака" в турнирной таблице. Об этом ТАСС в четверг заявил защитник армейцев Хёрдур Магнуссон.

"Спартак" и ЦСКА соответственно занимают четвертое (49 очков) и пятое (48) места. Клубы потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов и сыграют в следующем сезоне в Лиге Европы.

"У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы - домашнее поражение от "Виктории" стало определяющим. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне", - сказал Магнуссон.

"Сейчас миссия на оставшуюся часть - закончить сезон выше "Спартака", - добавил защитник.

ЦСКА не сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13. "Да, летом произойдут какие-то изменения в команде - кто-то уйдет, кто-то придет. Но мы сохраним основных игроков, я надеюсь, я не руководитель клуба, не занимаюсь трансферами, но надеюсь, что основа сохранится, а мы будем бороться за первые два места в чемпионате", - добавил исландец.