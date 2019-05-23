НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова

"В целом мы удовлетворены тем, что решение арбитра Шьяма Даса подтверждает наши твердые убеждения в том, что поведение Войнова было совершенно неприемлемым и достойным наказания, которое вынесла лига. Решение о дисквалификации также подтверждает широкие полномочия комиссара лиги (Гэри Бетмэна - прим. ТАСС) устанавливать и обеспечивать соблюдение соответствующих правил поведения для лиц, принимающих участие в НХЛ", - говорится в сообщении.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение. В ночь на 24 мая стало известно о сокращении дисквалификации игрока. Данное решение было принято в связи с тем, что Войнов уже пропустил 41 игру текущего сезона из-за дисквалификации.

Войнов был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Он также является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады он был признан лучшим защитником.