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НХЛ

НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова

Отстранение игрока продлится до середины сезона-2019/20
Вячеслав Войнов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Вячеслав Войнов
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно, что дисквалификация, наложенная на 29-летнего Войнова из-за обвинений в домашнем насилии, истечет в середине регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20.

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"В целом мы удовлетворены тем, что решение арбитра Шьяма Даса подтверждает наши твердые убеждения в том, что поведение Войнова было совершенно неприемлемым и достойным наказания, которое вынесла лига. Решение о дисквалификации также подтверждает широкие полномочия комиссара лиги (Гэри Бетмэна - прим. ТАСС) устанавливать и обеспечивать соблюдение соответствующих правил поведения для лиц, принимающих участие в НХЛ", - говорится в сообщении.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение. В ночь на 24 мая стало известно о сокращении дисквалификации игрока. Данное решение было принято в связи с тем, что Войнов уже пропустил 41 игру текущего сезона из-за дисквалификации.

Войнов был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Он также является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады он был признан лучшим защитником.

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