Российские волейболистки потерпели поражение в матче Лиги наций против сборной Бразилии

ТАСС, 24 мая. Женская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии в третьем матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0-3.

В первом матче турнира со сборной Доминиканской Республики россиянки проиграли - 1-3. Во второй встрече российские волейболистки одержали победу над китаянками (3-1).

Сборная России занимает 11-е место после стартовых трех туров предварительного раунда турнира. В активе россиянок три очка. С девятью баллами лидируют команды Турции и США.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, который призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.