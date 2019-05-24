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Алекно продолжит тренировать волейбольный клуб "Зенит" в следующем сезоне

В прошедшем сезоне клуб уступил в финале чемпионата России и Лиги чемпионов
Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Олег Брызгалов.

"Зенит" в прошедшем сезоне уступил кемеровскому "Кузбассу" в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому "Лубе".

"Алекно продолжит тренировать команду в следующем сезоне", - сказал Брызгалов.

Специалист работает в "Зените" с 2008 года, с ним он стал девятикратным чемпионом страны и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Алекно трижды возглавлял мужскую сборную России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016), приведя ее к победам на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Мировой лиге (2011) и Кубке мира (2011).

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