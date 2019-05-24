Американский волейболист Андерсон покинул казанский "Зенит"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Американский волейболист Мэтт Андерсон, выступавший за казанский "Зенит", продолжит карьеру в Италии. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Олег Брызгалов.

"Зенит" в прошедшем сезоне уступил кемеровскому "Кузбассу" в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому "Лубе".

"Андерсон продолжит карьеру в Италии", - сказал Брызгалов.

Американец выступал за "Зенит" с 2012 года. За это время он четыре раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, а также побеждал в клубном чемпионате мира.

Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в составе сборной США, а также обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.