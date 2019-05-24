ВФЛА отправила в IAAF 291 заявку от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 301 заявку на получение нейтрального статуса, из которых 291 уже направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе - лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие.

"По состоянию на утро 24 мая к нам поступила 301 заявка, 291 из них уже отправлена в IAAF", - рассказала Юхарева.

В соответствии с регламентом, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

Ближайший совет IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет с 8 по 9 июня. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.