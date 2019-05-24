Судебное заседание по иску бобслеистки Сергеевой к ФМБА перенесено на 14 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин", состоится 14 июня. Об этом в пятницу сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сергеева в конце декабря минувшего года подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству России и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В инструкции к препарату это вещество не указано. Глава ФМБА Владимир Уйба 18 апреля сообщил журналистам, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию.

По словам адвоката спортсменки Артема Пацева, слушание отложено из-за того, что в суд не поступили ответы на запросы от подведомственных ФМБА организаций. "Суд решил дождаться, когда эти документы придут. Я не стал бы это расценивать как попытку затянуть судебный процесс. Документы пересылаются по почте, это понятная причина", - сказал представитель спортсменки.

Согласно информации на официальном сайте суда, иск Сергеевой и ее личного тренера Алексея Полонникова был зарегистрирован 28 декабря.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.