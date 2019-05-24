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Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Турнир 2024 года пройдет в Чехии, 2025 года - в Швеции и Дании
Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Спортивно-концертный комплекс "Петербургский"
© Антон Ваганов/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России. Об этом было объявлено на заседании конгресса в Братиславе в пятницу.

Полугодовой конгресс IIHF в сентябре прошлого года принял решение, что турнир пройдет в Санкт-Петербурге, чемпионат мира 2024 года - в чешских городах Прага и Острава, 2025 года - в Швеции и Дании (города не определены). При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге помимо СКК "Петербургский" примет Ледовый дворец, где проходил ЧМ-2000.

В России чемпионат мира проходил также в 2007 году в Москве и Мытищах и в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге.

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