{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Победитель мужского чемпионата России по волейболу может быть определен в "Финале шести"

Предложение должен утвердить президиум Всероссийской федерации волейбола 14 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победитель мужского чемпионата России по волейболу в сезоне-2019/20 может быть определен в "Финале шести". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный.

"Формат может быть изменен. Предлагается разделить клубы на две группы, а победителя выявить в "Финале шести". Это предложение было утверждено на совещании клубов, теперь его должен утвердить президиум ВФВ 14 июня", - сказал Подлозный.

Также планируется, что регулярный чемпионат России будет состоять из 19 туров, а его начало запланировано на 26 октября.

Данные изменения были предложены в связи с подготовкой сборной России к Олимпийским играм в Токио.

Третьяк: кандидаты на пост президента Международной федерации хоккея пока не появились
Выборы главы организации пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге
Читать полностью