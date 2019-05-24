Победитель мужского чемпионата России по волейболу может быть определен в "Финале шести"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победитель мужского чемпионата России по волейболу в сезоне-2019/20 может быть определен в "Финале шести". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный.

"Формат может быть изменен. Предлагается разделить клубы на две группы, а победителя выявить в "Финале шести". Это предложение было утверждено на совещании клубов, теперь его должен утвердить президиум ВФВ 14 июня", - сказал Подлозный.

Также планируется, что регулярный чемпионат России будет состоять из 19 туров, а его начало запланировано на 26 октября.

Данные изменения были предложены в связи с подготовкой сборной России к Олимпийским играм в Токио.