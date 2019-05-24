Заявка на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ будет подана 26 мая

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) 26 мая направит запрос в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы видеоассистента рефери (VAR) в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"Заявка будет подана тогда, когда определятся участники стыковых матчей - 25 мая в ФНЛ, 26-го - в РПЛ. В тот же день будет подана заявка", - сказал Калошин.

Стыковые матчи между командами премьер-лиги и первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоятся 30 мая и 2 июня. От РПЛ в них выступят самарские "Крылья Советов" и "Уфа", занимающие перед заключительным туром 13-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно. Какие команды представят в "стыках" второй по силе дивизион российского футбола, еще не определено. Третье место гарантировала себе томская "Томь", на вторую путевку в стыковые матчи претендуют "Нижний Новгород", "Чертаново", "СКА-Хабаровск" и ярославский "Шинник".

Ранее VAR использовался в российском футболе только на матчах Олимп - Кубка России, начиная со стадии 1/2 финала. С помощью этой технологии принимались решения в каждой из четырех полуфинальных игр, а в финале, где "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0), эпизодов для работы VAR не было.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.