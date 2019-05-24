Третьяк: кандидаты на пост президента Международной федерации хоккея пока не появились

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF) пока еще нет. Об этом журналистам в пятницу заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.

Выборы президента IIHF пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Действующий глава организации Рене Фазель не будет переизбираться на новый срок.

"На выборы президента IIHF никто еще не выдвинулся. У нас [России] заинтересованности нет", - сказал Третьяк.

Фазелю 69 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. При швейцарце чемпионат мира впервые прошел в России - турнир проводился три раза (2000, 2007, 2016). С 1998 по 2014 год в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги, Кубок европейских чемпионов был реорганизован сначала в Евролигу, а потом в Лигу чемпионов. Фазель является членом Международного олимпийского комитета.