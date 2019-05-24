Третьяк считает, что судьям в КХЛ необходимо реже использовать видеоповторы

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Видеоповторы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимы для принятия правильного решения, но ими нельзя злоупотреблять. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Раньше такого не было, а сейчас и в КХЛ много голов отменяются, - сказал Третьяк. - Видеопросмотры нужны, но не так часто, поскольку они затягивают игру. Если смотреть офсайды и все остальное, то у нас только видеопросмотры будут и большие остановки, это сбивает темп игроков. Без видео сейчас невозможно, потому что хоккей стал очень быстрым, но надо просматривать конкретные моменты".

"Раньше было двое судей, а сейчас четыре не справляются - это говорит о сумасшедшей скорости игроков, движении шайбы. Не всегда уже глаз способен уловить шайбу", - добавил президент ФХР.