Третьяк: проведение двух ЧМ по хоккею в России в 2023 году показывает уважение к стране

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Решение провести чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2023 году говорит об уважении к России. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. В мае 2018 года IIHF утвердила новый 10-летний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Также IIHF рассматривает для проведения матчей турнира Омск, город сможет провести часть игр, если построит стадион.

"Мы много готовились и работали над этим, получили чемпионат мира 2023 года, - сказал Третьяк. - Я не помню, чтобы в один год молодежный и взрослый чемпионаты мира проходили в одной стране. Это еще раз показывает уважение к нашей стране".

Полугодовой конгресс IIHF в сентябре прошлого года принял решение, что турнир пройдет в Санкт-Петербурге, чемпионат мира 2024 года - в чешских городах Прага и Острава, 2025 года - в Швеции и Дании (города не определены). При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге помимо СКК "Петербургский" примет Ледовый дворец, где проходил ЧМ-2000.