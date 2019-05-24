Третьяк поддержал решение проводить ЧМ по хоккею во второй половине мая

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк считает верным решение сдвинуть сроки проведения чемпионата мира на вторую половину мая. Свое мнение он высказал в пятницу журналистам во время чемпионата мира в Словакии.

По словам Третьяка, более позднее начало чемпионата мира позволяет национальным сборным усилить составы большим количеством игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку к маю борьбу за Кубок Стэнли продолжают только четыре команды.

"Приезжают очень хорошие хоккеисты, а они - визитная карточка чемпионата мира. Люди приходят на имя, Патрик Кейн (капитан сборной США) вчера великолепно играл, он - звезда, его игрой можно любоваться. У нас есть свои звезды - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, есть на кого посмотреть", - сказал Третьяк.

"Народу нравится, когда чемпионат не безликий, а играют и звезды, и молодые надежды. Другое дело, кто как играет, но люди идут в театр на артистов. Поэтому, чем позже в мае будет начинаться чемпионат мира, тем больше классных игроков, для хоккея это хорошо", - добавил он.

Сборная России обыграла в 1/4 финала чемпионата мира команду США (4:3) и сыграет с финнами. В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Матчи пройдут 25 мая. Финал и игра за третье место состоятся на следующий день.