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Руководство ВК "Зенит" признало неудовлетворительными результаты команды в сезоне

"Зенит" проиграл в финалах чемпионата России и Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Руководство казанского волейбольного клуба "Зенит" оценило выступление команды в прошедшем сезоне как неудовлетворительное. Об этом ТАСС заявил директор клуба Олег Брызгалов.

"Зенит" в прошедшем сезоне уступил кемеровскому "Кузбассу" в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому "Лубе".

"Болельщики "Зенита" привыкли к победам клуба, - сказал Брызгалов. - В причинах мы будем разбираться в конце месяца, соберем также тренерский штаб. Но, понятно, что сезон неудовлетворительный. Нам необходимо провести работу над ошибками, чтобы в дальнейшем этого не допускать".

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