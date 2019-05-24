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Матчи первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею - 2020 примет Белоруссия

Украина примет игры группы В первого дивизиона

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия станет местом проведения матчей первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года (игроки до 20 лет). Об этом было объявлено в пятницу на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе.

Помимо Белоруссии на проведение турнира претендовали Дания, Австрия и Словения. В ходе конгресса Словения и Дания сняли свои кандидатуры и поддержали Белоруссию, которая в итоге набрала 16 голосов против девяти у Австрии.

Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе группы В примет Украина. Ее соперником была Италия. Игры второго дивизиона в группе А пройдут в Литве.

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