Матчи первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею - 2020 примет Белоруссия

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия станет местом проведения матчей первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года (игроки до 20 лет). Об этом было объявлено в пятницу на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе.

Помимо Белоруссии на проведение турнира претендовали Дания, Австрия и Словения. В ходе конгресса Словения и Дания сняли свои кандидатуры и поддержали Белоруссию, которая в итоге набрала 16 голосов против девяти у Австрии.

Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе группы В примет Украина. Ее соперником была Италия. Игры второго дивизиона в группе А пройдут в Литве.