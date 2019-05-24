Футболисты "Динамо" провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в пятницу впервые провели тренировку на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда проведет дебютный матч на "ВТБ-Арене" в воскресенье против тульского "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, начало в 14:00 мск. Ранее ТАСС в пресс-службе московского клуба сообщили, что на матче ожидается аншлаг. Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек.