Футболисты "Динамо" провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в пятницу впервые провели тренировку на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Команда проведет дебютный матч на "ВТБ-Арене" в воскресенье против тульского "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, начало в 14:00 мск. Ранее ТАСС в пресс-службе московского клуба сообщили, что на матче ожидается аншлаг. Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек.
Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки". 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене покрытия поля. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение игры с "Арсеналом" на стадионе в Петровском парке.