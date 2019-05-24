Талантливый грубиян. Чем известен хоккеист Борис Александров

Международная карьера Бориса Александрова оказалась не столь долгой и яркой, какой могла быть. Тем не менее он успел завоевать золото Олимпиады 1976 года и смог запомниться болельщикам своим жестким стилем игры. Однажды хоккеист едва не сел в тюрьму за драку, но на помощь пришел его клуб – ЦСКА. Родившийся в Усть-Каменогорске Александров начал заниматься хоккеем, как и многие дети, во дворе. Площадка находилась напротив открытого в 1969 году Дворца спорта, где располагалась школа "Торпедо", в которую он впоследствии записался. Там он начал заниматься у тренера Юрия Тархова в группе ребят 1954 года рождения, а к играм основного состава "Торпедо" стал привлекаться с 16 лет. Уже тогда он запомнился тем, что, несмотря на отсутствие богатырского телосложения и небольшой рост (174 см), не боялся вступать в борьбу с более рослыми соперниками.

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За "Торпедо" выступавший на позиции левого крайнего нападающего Александров дебютировал в чемпионате СССР первой лиги сезона-1971/1972, сыграв три матча, в которых забил два гола и отдал одну передачу. Следующий сезон, в котором он набрал 16 очков (12 шайб + 4 передачи), оказался судьбоносным для Александрова. В товарищеском матче против ЦСКА, игравшего без хоккеистов сборной, он произвел впечатление на соперника, и вскоре к его родителям приехал играющий тренер армейцев Анатолий Фирсов. В августе 1973 года Александров был уже в Москве в составе армейского клуба. Уже на сборах ЦСКА стало понятно, чем Александров удивил главного тренера команды Анатолия Тарасова. Выступавший в звене с Виктором Жлуктовым и Владимиром Викуловым юный игрок обладал отличным катанием, обводкой, и, что было немаловажно для тренера, настоящим мужским характером. Его желание биться проявилось, в частности, в клубной Суперсерии-1975/76. Александров запомнился в серии не только результативной игрой (три шайбы и три передачи в четырех матчах), но и драками с канадцами — Брэдом Парком из "Бостона" и Питером Маховличем из "Монреаля". Не случайно в ЦСКА его называли Кассиусом Клеем (настоящее имя Мохаммеда Али — прим. ТАСС). Как рассказывал Александров, в детстве он занимался боксом, поэтому за игровую карьеру заработал немало штрафного времени. "Он был самобытным и непредсказуемым на льду" В своем первом сезоне за ЦСКА (1973/74) Александров сыграл только 14 матчей, но смог забросить восемь шайб. Его бомбардирский талант в том сезоне многие смогли увидеть на первом неофициальном молодежном чемпионате мира, где он забил шесть голов и помог сборной СССР выиграть турнир. При этом он стал самым грубым в составе команды, набрав 22 минуты штрафа. В следующем сезоне Александров вновь выиграл золото молодежного чемпионата мира, а также впервые стал чемпионом страны вместе с ЦСКА. По количеству шайб (20) в составе армейцев он уступил только Борису Михайлову (40) и Владимиру Петрову (27), опередив при этом Валерия Харламова (15).

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Казалось, что Александров находится на пути к большому признанию. В том же 1975 году главный тренер сборной СССР Борис Кулагин впервые пригласил его в команду, в которой он дебютировал в ноябре. В следующем году его включили в состав на Олимпийские игры, в шести матчах олимпийского турнира он набрал пять (2+3) очков. Свои два гола на Олимпиаде он забил сборной Польши, а его низкую результативность объясняли тем, что Александров не имел постоянных партнеров по тройке. Его ставили то в звено к Петрову и Харламову, то к Жлуктову и Сергею Капустину, которого заменял Александр Мальцев. "Я провел с ним совсем немного матчей, мы контактировали только в сборной. Могу сказать одно — он был самобытным, непредсказуемым. Он мог сделать такое, что другой никогда бы не сделал. Он был человеком с творческим умом, который мог творить на площадке", — рассказал ТАСС Мальцев об Александрове. Александров является одним из трех советских хоккеистов, выигравших Олимпиаду, но не получившим звания заслуженного мастера спорта. Двумя другими являются чемпион Игр 1956 года нападающий Виктор Никифоров и вратарь Евгений Белошейкин (золото ОИ-1988). Прощание со сборной В 1976 году карьера Александрова в ЦСКА, во многом из-за жесткой манеры игры, начала идти на спад, что привело к потере места в сборной СССР. Форвард сыграл в составе национальной команды на Кубке Канады под руководством Виктора Тихонова, однако та сборная была по большому счету экспериментальной — в нее были приглашены в основном молодые хоккеисты. Александров забил на турнире два гола и отдал четыре передачи. В результате форвард не получил приглашения на чемпионат мира — 1977 в Австрии, а последний раз сыграл за сборную в декабре 1977 года — на турнире на приз газеты "Известия", не сумев набрать очков в четырех матчах.

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Определяющим моментом в карьере Александрова стал матч чемпионата страны сезона-1976/77 против "Спартака". В одном из эпизодов форвард толкнул на борт Валентина Гуреева, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Телевидение показывало тот матч, про инцидент написали в "Советском спорте", сравнив Александрова с хулиганами в послевоенные годы. К делу подключилось Главное политуправление Советской армии, на комсомольском собрании хоккеисту был вынесен строгий выговор, а Федерация хоккея СССР дисквалифицировала Александрова на два матча и вынесла ему условную дисквалификацию до конца сезона. Инцидент с травмой Гуреева косвенно повлиял на решение отправить в отставку главного тренера ЦСКА Константина Локтева, которого сменил Тихонов. Тренер, в частности, был призван навести в команде дисциплину. Александров же сам себе создавал проблемы — в июне 1977 года он оказался в милиции после драки, ему грозило тюремное заключение сроком до трех лет, однако благодаря руководству ЦСКА дело удалось замять. Александров конфликтовал с Тихоновым, когда тот еще работал во второй сборной СССР. Как потом он рассказывал, для него сидение на сборах девять месяцев в году, к чему приучал игроков Тихонов, было тяжелым испытанием. В итоге тренер и игрок так и не смогли сработаться, и после очередного конфликта Александров был переведен в клуб низшей лиги — липецкий СКА МВО. Весной 1979 года Борис Кулагин, который пришел к руководству "Спартака", уговорил Министерство обороны уволить Александрова из армии с тем, чтобы он перешел в их клуб. "В "Спартаке" у него не было конфликтов" В "Спартаке" Александров играл с 1979 по 1982 год в основном в звене с Виктором Шалимовым и Аркадием Рудаковым, и в первом же сезоне их тройка разделила с армейцами Михайловым, Харламовым и Владимиром Крутовым приз "Три бомбардира", вручаемый самому результативному звену чемпионата (обе тройки забили по 73 гола).

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По словам Шалимова, Александров был замечательным, сильным хоккеистом и бойцом. "Он был чисто командным игроком: и в пас мог сыграть, и забить, с ним было легко взаимодействовать на площадке. Он ответственно относился к каждой игре. Я не знаю, какие у него были взаимоотношения с Тихоновым, но, когда Борис Павлович [Кулагин] пригласил его и поставил к нам в тройку с Аркадием Рудаковым, мы стали самым результативным звеном. Это показатель того, что он был командным хоккеистом", — сказал он ТАСС. Шалимов рассказал, что проблемный характер Александрова, о котором столько говорилось, в "Спартаке" не проявлялся. "Может, после того как его выгнали из ЦСКА, он изменился в плане своего поведения. По крайней мере, у нас в команде с ним не было никаких конфликтов", — вспомнил он. Продолжить успешную карьеру в "Спартаке" Александров не смог из-за перелома ноги. После 14 матчей за красно-белых и одного забитого гола в сезоне-1981/82 он вернулся в родное усть-каменогорское "Торпедо", за которое выступал до 1989 года. Во всех семи сезонах в "Торпедо" он был лучшим бомбардиром, а в четырех из них забрасывал более 50 шайб. Александров помог "Торпедо" в 1987 году выйти в высшую лигу, откуда оно, правда, вылетело спустя год. В 1989 году Александров уехал выступать за "Милан", за который в 29 играх забросил 31 шайбу. Но вынужден был вернуться, по его словам, из-за давления канадского лобби. После этого он завершил карьеру, занимался бизнесом, а в 1994 году ненадолго вернулся на лед, сыграв два сезона за "Торпедо", а также за сборную Казахстана. Сыновья продолжили дело отца Переключившись на тренерскую работу, Александров оказался причастен к прорыву казахстанского хоккея на международной арене. В качестве главного тренера сборной он вывел команду в элитный дивизион чемпионата мира. Сборная Казахстана под его руководством смогла преодолеть предварительную стадию на Олимпиаде 1998 года и дойти до 1/4 финала.