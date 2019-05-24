Кадровые решения в ФК "Енисей" будут приняты после окончания сезона

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Кадровые решения в красноярском футбольном клубе "Енисей", не сумевшем сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ), будут приняты по завершении сезона. Об этом в пятницу заявил ТАСС министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 29 встреч. Ранее клуб, дебютировавший в элитном дивизионе, потерял шансы сохранить прописку в РПЛ.

"У нас осталась еще одна игра - с "Зенитом". После окончания чемпионата будут приниматься кадровые решения", - сказал Алексеев в ответ на вопрос ТАСС о судьбе тренерского штаба клуба.

Главным тренером "Енисея" является Дмитрий Аленичев. В марте группа болельщиков красноярского клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес Аленичева и члена тренерского штаба Егора Титова и с просьбой отправить тренерский штаб в отставку.

В заключительном туре чемпионата России "Енисей" 26 мая в гостях сыграет с "Зенитом".