Открытие Арктического кубка по керлингу прошло в Красноярском крае

ДУДИНКА /Красноярский край/, 24 мая. /ТАСС/. Церемония открытия единственного международного турнира по керлингу, который проходит за полярным кругом - Arсtic Cup (Арктический кубок среди женских команд), состоялась в пятницу в городе Дудинка Красноярского края. Турнир, ставший за четыре года статусным мероприятием в данном виде спорта, завершает сезон-2018/19.

Соревнование собрало 10 женских команд, включая ведущих спортсменок из России (две команды), Канады, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи, Шотландии и Швеции. Также на турнире выступают юниорская сборная России и команда Красноярского края.

Церемония открытия состоялась на второй день соревнований и собрала большую часть местной публики. Около ледовой арены "Таймыр" была организована сцена, зрители могли проникнуться местной культурой, зайти в юрты и увидеть оленью упряжку. Сама церемония началась с колоритного танца народов Таймыра, после чего все участники увидели красочное шоу, посвященное четырем стихиям: воде, огню, земле и воде. Сами стихии были представлены завораживающими выступлениями танцоров, представительниц художественной и воздушной гимнастики и певицы.

Праздник керлинга

Почетными гостями церемонии стали президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике, трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов, директор департамента спорта высших достижений Алексей Морозов, министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков, председатель совета директоров Мирового тура по керлингу Джо Вэлкли, председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Владимир Шишов и глава Дудинки Юрий Гурин.

"Сегодня на этой прекрасной земле проходит праздник керлинга. Я рад тому, что именно здесь в России собрались самые сильные команды в этом виде спорта. Желаю, чтобы вы посмотрели наидостойнешие поединки, а сильнейшим желаю успеха", - заявил со сцены Таймазов.

"Событие такого масштаба не просто нас объединяет - несколько лет назад было удивительно представить, что здесь в Заполярье соберутся сборные с мировым именем по керлингу. Мало кто знал, что такое 69-я параллель, а сейчас есть люди, которые знают и могут рассказывать, какой является Дудинка и насколько величественный Таймыр. С вами вместе мы делаем жизнь комфортнее и создаем наше спокойное будущее", - отметил Пристансков, открывая турнир.

"Норникель" является генеральным партнером Arctic Cup - 2019. Соревнования в Дудинке завершатся 27 мая.