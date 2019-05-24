Голодец вручила благодарности правительства баскетболистам ЦСКА за победу в Евролиге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец вручила благодарности правительства РФ представителям московского баскетбольного клуба ЦСКА за победу в Евролиге. Голодец встретилась с руководством, тренерами и игроками армейского клуба в Доме приемов правительства.

ЦСКА стал победителем Евролиги 19 мая, одержав в финале турнира победу над турецким клубом "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.

"Хочется вас поздравить с замечательной, долгожданной победой. Вся страна за вас болела, и ваша победа принесла всем болельщикам огромную радость. От лица правительства хочу сказать вам огромное спасибо", - сказала Голодец.

Также на встрече присутствовал почетный президент Единой лиги ВТБ, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов.

"Вы доказали, что у вас есть не только мастерство, но и характер. Мне кажется, в этом сезоне ЦСКА доказал, что и игроки, и тренерский штаб, и менеджмент, и офис клуба сработали как единое целое. И вопреки многим прогнозам вы добились красивого, волевого результата, о чем было сказано в поздравительной телеграмме президента", - сказал Иванов.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). ЦСКА также выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1961, 1963, 1969, 1971 годах. Турнир в 2000 году был переименован в Евролигу.